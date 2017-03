Dode dikke bever gevonden in Rhoon

Hij lag op zijn rug met zijn pootjes omhoog in het gras langs de Rhoonsebaan in Rhoon. De bever van 24 kilo werd gevonden door politieagenten. Zij belden Jan Schouten uit Poortugaal, de preparateur van dode dieren.

"De agenten wisten niet wat voor beest het was en dus ging ik kijken. Het bleek een vrouwtjesbever te zijn die vermoedelijk is aangereden. Omdat de agenten het vroegen heb ik hem mee naar huis genomen."De bever is met staart meegerekend 1 meter lang en is zeker 50 centimeter breed. Echt een joekel volgens Schouten. Toch mag hij de bever niet houden en eventueel opzetten."Omdat de bever een beschermd dier is mag ik hem niet houden en daarom heb ik de mensen van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam gebeld. Ik heb de bever daar inmiddels afgeleverd."Of de bever opgezet wordt is nog niet bekend. Ook is het nog maar de vraag of het dier wordt toegevoegd aan het kabinet van dieren met een verhaal zoals de Dominomus , de McFlurry-egel, de pelikaan , of de geëlektrocuteerde steenmarter Volgens Schouten wordt het dier wel geprepareerd om het te bewaren.