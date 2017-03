Vrouw aangehouden vanwege overval gezin Strevelsweg

Een 29-jarige Rotterdamse is maandagavond aangehouden omdat ze mogelijk iets te maken heeft met een woningoverval eerder op de dag op de Strevelsweg.

Drie overvallers bedreigden maandagochtend een gezin in hun huis. De 50-jarige vader werd bedreigd met een vuurwapen. Niemand raakte gewond.De daders gingen er in de auto vandoor. Die werd later teruggevonden aan de Millinxstraat.Agenten hielden de auto in de gaten en zagen een vrouw spullen uit de kofferbak halen. Zij is toen meteen aangehouden.