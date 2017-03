Onderwijsadministratiekantoor Vizyr failliet

Schooladministrator Vizyr is failliet. Vizyr verzorgde de administratie van zo'n 400 scholen, waaronder de Rotterdamse scholenkoepel BOOR.

Vizyr kwam in de problemen nadat BOOR de boekhouding zelf is gaan bijhouden. Daardoor verdween bijna de helft van het werk voor Vizyr.Het administratiekantoor vocht de opzegging nog aan bij de rechter, maar kon niet meer op de uitspraak wachten. Vorige week vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan.Vizyr doet de financiële-, personele- en salarisadministratie van scholen.Klanten van Vizyr hoeven zich voor deze maand nog geen zorgen te maken. De medewerkers ronden de salarisadministratie gewoon af.Bij het bedrijf werken zo'n 100 mensen. Vizyr hoopt binnenkort een doorstart te kunnen maken.Vizyr heeft vestigingen in Rotterdam, Heerlen en Alkmaar.