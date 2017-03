Bewoners Vredenoordplein boos op gemeente Rotterdam

Het Vredenoordplein

Omwonenden van het Vredenoordplein in Rotterdam-Kralingen zijn uit het overleg met de gemeente gestapt. De bewoners zijn boos en teleurgesteld nadat het plan voor de nieuwe inrichting van het plein door de gemeente is afgewezen. Volgens bewoners is gemeente niet duidelijk over het budget voor het plein.





De bewoners zijn uit het overleg gestapt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het overleg en teleurgesteld zijn.



Bouw middelbare school

Bewoners zien nieuwe inrichting van het plein als een doekje voor het bloeden voor de gevreesde komst van een grote middelbare school op het Vredenhofplein.



van het Melanchton College te veel speelruimte opslokt. De komst van de school zou leiden tot meer verkeer waardoor ook de kans op ongelukken groter wordt, zo vrezen de Kralingers.



Handtekeningenactie

In januari vorig jaar boden omwonenden van het plein uit protest











