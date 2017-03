Vuurwapen gevonden in sloot Hellevoetsluis

Beide slachtoffers overleefden de schietpartij niet.

Bij het zoeken in een sloot in Hellevoetsluis heeft de politie een vuurwapen gevonden. Er wordt nu gekeken of dat wapen is gebruikt bij de fatale schietpartij op Tweede Kerstdag op De Branding. Dat meldt de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.





Er werd lang in de sloot en omgeving



De politie kreeg vorige maand een Daar werden toen twee mannen doodgeschoten . Ze werden beschoten na een bezoek aan familie. Vier mensen zijn aangehouden voor de schietpartij.Er werd lang in de sloot en omgeving gezocht naar een wapen De politie kreeg vorige maand een anonieme brief over de dodelijke schietpartij. Het is niet bekend gemaakt wat er in de brief stond.