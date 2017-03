Rotterdamse Pool in Amsterdam doodgestoken

De politie onderzoekt de dood van een 33-jarige Poolse man uit Rotterdam. Jan Majdanski werd vrijdagavond neergestoken bij een homo-ontmoetingsplaats in het Amsterdamse Oosterpark.

De politie vond hem rond 21.00 hevig bloedend en buiten bewustzijn in het park.Het is nog onduidelijk waarom en door wie Majdanski is neergestoken, vertelt de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht De politie heeft in het park een getuige gesproken. Die zou iemand in zwarte kleding en met capuchon hebben zien wegrennen bij het slachtoffer.