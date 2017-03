Hockeyvereniging Spijkenisse doet aangifte tegen stelende voorzitter

Archieffoto

Hockeyvereniging Spijkenisse heeft aangifte gedaan tegen de oud-voorzitter. Hij zou 200.000 euro achterover hebben gedrukt om gokschulden te betalen. Dat is gezegd tijdens een bijzondere ledenvergadering van de vereniging.

De club verkeert nu in financiële problemen. Er is nog 135 euro in kas. De vereniging had de 2 ton gespaard voor het aanpakken van de keukens en het sanitair.



De club heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen. Die moeten op zoek naar geld.



Voorzitter opgestapt

De voorzitter heeft zijn functie inmiddels neergelegd. Hij werd in 2015 naast voorzitter ook mede-verantwoordelijk voor de financiën, omdat de positie van penningmeester niet werd opgevuld.



De leden van de vereniging werden via de website opgeroepen deze avond te komen 'vanwege de financiële situatie van de vereniging'. De ex-voorzitter was niet aanwezig bij de vergadering. Hij onthoudt zich van commentaar.



Wethouder Kees Dijkman van Nissewaard heeft zondag aan de gemeenteraad laten weten dat hij een dag na het aftreden van de voorzitter is geïnformeerd over de problemen bij HV Spijkenisse.