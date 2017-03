Steinberg trouwringen stuurt klanten door naar Duits bedrijf

Archieffoto De verklaring van Steinberg op 123gold.nl

Het Duitse bedrijf Conftec GmbH neemt voorlopig de orders van Steinberg Trouwringen in Rotterdam over. Dat staat op de website van 123gold.

Ook de orders van Steinberg Ringfabriek Amsterdam worden voorlopig uitbesteed.



Volgens de site hoeven klanten zich geen zorgen te maken. "Alle nog niet uitgeleverde opdrachten worden, zonder extra kosten, door Conftec GmbH en leverancier Rubin Goldschmuck GmbH overgenomen en geleverd."



Het is niet bekend waarom Steinberg zijn klanten doorstuurt naar het Duitse bedrijf. Het bericht eindigt met: "Binnenkort staan we weer voor jullie klaar". Wanneer dat precies is, staat er niet bij.