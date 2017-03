Eerland met tafeltennissters naar play-offs

Britt Eerland - Foto: ANP (archief)

Britt Eerland uit Schiedam heeft zich met de Nederlandse tafeltennissters in de EK-kwalificatie geplaatst voor de play-offs om een plaats in de championship division. Eerland was namens Oranje dinsdagavond in de hal van tafeltennisvereniging Scyedam in haar eigen Schiedam met 3-0 te sterk voor Griekenland.

De 23-jarige Eerland maakte haar rentree na een schouderblessure en won zonder moeite de eerste partij van de avond. Daarna versloegen ook Kim Vermaas en Rianne van Duin hun Griekse tegenstander. Doordat kopvrouw Li Jie op het laatste moment geblesseerd afhaakte had Eerland mogelijk twee keer in actie moeten komen, maar zover kwam het uiteindelijk niet.



Eigen publiek

"Ik verwachtte dat het een moeilijke pot zou worden, want in de uitwedstrijd was het zwoegen en wonnen we met 3-1. Door de blessure van onze eerste vrouw kwam de druk op mijn schouders en dat is gelukkig goed gegaan", zegt Eerland, die met veel plezier voor eigen publiek speelde. "De vorige keer was het ook fantastisch. Ik vind het super dat er dan zoveel mensen voor je komen. Met die druk speel ik ook iets beter", aldus de Schiedamse tegenover RTV Rijnmond.



Nederland eindigt door de overwinning op Griekenland in groep B achter Roemenië op de tweede plek. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kampioensdivisie bij het EK voor teams, dat in september in Luxemburg wordt gehouden. Op 18 april speelt Oranje wederom in Schiedam.