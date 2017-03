Hellevoeter thuis overvallen en bedreigd met mes

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In Hellevoetsluis is in de nacht van dinsdag op woensdag een woningoverval gepleegd. De dader of daders kwamen in het holst van de nacht het huis in en bedreigden de bewoner met een mes.





De bewoner raakte voor zover bekend niet gewond. Onduidelijk is of er ook iets is buit gemaakt uit het huis.



