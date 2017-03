Jongeren in debat over politiek in Theater Zuidplein

Onder de naam 'Luister Dan!' heeft een groep jongeren dinsdagavond in Theater Zuidplein in Rotterdam een presentatie gegeven over de komende verkiezingen. De groep droeg teksten voor over vrijheid, veiligheid, discriminatie en identiteit.

Daarna gingen de jongeren en het publiek met elkaar in debat. Duidelijk werd dat de jongeren veel afstand voelen tot de politiek en sommigen geven aan dat het zinloos is om te gaan stemmen. Er waren ook jongeren die juist de democratie willen vieren en vinden dat juist met elkaar in gesprek gaan de oplossing is.



De avond werd afgesloten met een comedy act van drie deelnemers die een politiek debat in de Tweede Kamer naspeelden. Daarin werd uitgebeeld dat er veel werd gezegd en weinig naar elkaar werd geluisterd, omdat iedereen in zijn standpunt zat vastgeroest.