Oud-wethouder Barendrecht naar Binnenmaas

Een Barendrechtse wethouder die eind vorig jaar moest opstappen vanwege een liefdesaffaire, heeft een nieuwe baan. Leon van Noort gaat aan de slag in Binnenmaas.

Van Noort wordt ook in de Hoeksche gemeente wethouder. Hij volgt Wouter Joosten op, die in februari om onduidelijke redenen per direct opstapte Van Noort moest in september het veld ruimen nadat bekend was geworden dat hij een relatie had met een ambtenaar van Barendrecht. Hij verzweeg de relatie en dat leidde later tot een vertrouwensbreuk.De affaire mondde uit in een politieke crisis. De gemeente zat een tijdje zonder bestuur nadat alle wethouders in oktober waren weggegaan.