Verlies voor baggeraar Boskalis

De Papendrechtse baggeraar Boskalis heeft na een periode van 'vette jaren' in 2016 een nettoverlies gedraaid van 563 miljoen euro. Het jaar ervoor was er nog sprake van een winst van 440 miljoen. De resultaten lagen wel in de lijn der verwachting, zegt het bedrijf.

Ook de omzet daalde met ruim een half miljard. Dat komt volgens Boskalis doordat de verbreding van het Suezkanaal in Egypte is afgerond in 2015. Dat was een megaklus voor het bedrijf.Op dit moment is er niet veel werk in de offshore-industrie, zegt Boskalis. Dat zal op korte termijn waarschijnlijk ook niet veranderen. Er wordt de komende jaren meer ingezet op efficiency. Welke maatregelen daarvoor genomen worden, dat zegt het bedrijf niet."Na de twee beste jaren in de geschiedenis van Boskalis zijn we in de loop van 2016 meer en meer geconfronteerd geraakt met de realiteit van de huidige marktomstandigheden, met name in de offshoremarkt. In die zin is 2016 voor ons een jaar van extreme overgang geweest, van hoogtij naar laagtij", zegt topman Peter Berdowski.