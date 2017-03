Minder steenkool verbruikt sinds 2011

Kolencentrale

Het gebruik van steenkool in elektriciteitscentrales is voor het eerst in vijf jaar gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Er werd vorig jaar 10 procent minder steenkool gebruikt dan in 2015. Dat komt doordat afgelopen jaren in Nederland drie oude kolencentrales zijn gesloten. Daarvoor kwamen er drie nieuwe in de plaats, waarvan twee op de Maasvlakte.



Het gebruik van aardgas door elektriciteitscentrales nam wel toe met bijna 30 procent. Dat is voor het eerst in jaren. De stijging wordt veroorzaakt door onder meer de lage gasprijs.