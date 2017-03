Korte stroomstoring in Capelle aan den IJssel

stroomstoring

In Capelle aan den IJssel hadden duizend klanten woensdagochtend geen stroom. Er was sinds 09.00 uur een storing in de omgeving van het Slotplein.

Een klein uur later hadden monteurs van netbeheerder Stedin de problemen opgelost. Een kapotte kabel was de euvel.