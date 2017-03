Oprichter Roparun (55) overleden aan kanker

De oprichter van de Stichting Roparun is overleden. De Rotterdammer Sjaak Bril had sinds vorig jaar maagkanker. Hij is 55 jaar geworden.

De jaarlijkse estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam werd geboren toen Bril een weddenschap aanging. Hij zette de Roparun 26 jaar geleden op om geld in te zamelen voor de zorg en ondersteuning van mensen met kanker.Het was dan ook een wrang bericht dat hij vorig jaar mei voor het eerst zelf niet kon deelnemen , omdat hij geveld was door de ziekte.Bril sprak de hoop uit dat hij het jaar daarop weer mee zou kunnen doen.De Roparun wordt ieder jaar gehouden in mei of juni. Meerdere teams rennen van Parijs of Hamburg naar Rotterdam om geld op te halen.Vorig jaar werd tijdens de 25e jubileumeditie bijna 5,5 miljoen euro bij elkaar gerend. Dat was een half miljoen meer dan een jaar eerder.Dit jaar start de Roparun op zaterdag 3 juni.