Dronken man aangehouden tijdens 'kortste achtervolging ever'

Foto: Politie Molenwaard

In Nieuwpoort in de gemeente Molenwaard is dinsdagavond een man opgepakt die in een dronken bui achter het stuur was gaan zitten. De wijkagent betrapte de man omdat hij de agent bijna aanreed.

De dronkaard reed rond 19.00 uur met piepende banden weg van een parkeerplaats en kwam daarbij bijna in botsing met de agent. Hij gaf de automobilist een stopteken, maar daar trok de bestuurder zich niks van aan.



De man reed met hoge snelheid de Hoogstraat op. Lang duurde de achtervolging niet. De man reed namelijk een andere auto aan en moest later stoppen voor een tegenligger. "Het was voor mij de kortste achtervolging ever", zegt de wijkagent.



De agent kon de man daarop aanhouden. Toen hij moest blazen bleek dat hij te veel gedronken had. Hij mocht zijn rijbewijs houden, maar krijgt wel een flinke boete.