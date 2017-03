Wilders demonstreert tegen Turkse campagne in Rotterdam

PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag gedemonstreerd bij de Turkse ambassade in Den Haag. Het was een protestactie tegen een politieke campagne die Turkse ministers in Rotterdam willen voeren.

Wilders en een aantal Kamerleden stonden met een spandoek in de hand te demonstreren. Op het doek stond de tekst 'Blijf weg. Dit is ons land'. Een klein groepje PVV-aanhangers was komen opdagen.De Turkse minister Mevlüt Cavusoglu van Buitenlandse Zaken wil zaterdag in Rotterdam-Hoogvliet een bijeenkomst houden om Turkse Nederlandse te motiveren te stemmen voor een nieuwe Turkse grondwet . Met die wet zou president Erdogan meer macht krijgen in Turkije.Wilders is niet de enige die de bijeenkomst niet ziet zitten. Ook premier Mark Rutte en minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken willen het niet hebben dat de Turken in Nederland campagne voeren.Burgemeester Ahmed Aboutaleb bekijkt nog of hij de bijeenkomst wil verbieden. Hij wil daar nu nog geen beslissing over maken, omdat het kabinet nog maatregelen probeert te nemen