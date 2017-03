Vilhena en Feyenoord niet akkoord met schikkingsvoorstel

Tonny Vilhena

Feyenoorder Tonny Vilhena is niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de KNVB. Donderdag zal de arbitragezaak in Zeist worden behandeld en vrijdagmorgen zal blijken of Vilhena alsnog wordt geschorst.

De aanklager betaald voetbal had de middenvelder van Feyenoord een schikkingsvoorstel gedaan van vier wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. De aanklager startte dinsdag een vooronderzoek naar een vermeende elleboogstoot van Vilhena aan Mathias Pogba tijdens de wedstrijd Sparta – Feyenoord. Op basis van de tv-beelden en de ontvangen verklaringen komt de aanklager tot dit schikkingsvoorstel.

Mocht na de arbitragezaak de strafeis gelijk blijven mist Vilhena en Feyenoord gaat niet in beroep mist de middenvelder de wedstrijden met AZ, Heerenveen en Ajax.