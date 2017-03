Nieuwe rechters gevraagd in zaak douanier

Gerrit G. bij de Rotterdamse rechtbank

De advocaat van de corrupte, Rotterdamse douanier Gerrit G. wil dat andere rechters de drugszaak gaan voortzetten. Volgens Jan-Heijn Kuijpers zijn de huidige rechters vooringenomen.

Hij lichtte zijn verzoek woensdag toe tegenover een speciale wrakingskamer van de Rotterdamse rechtbank. Als hij gelijk krijgt, betekent dat een enorme vertraging in de drugszaak. De andere advocaten sloten zich bij het verzoek van Kuijpers aan.



Gerrit G. wordt ervan verdacht te hebben samengewerkt met meerdere drugshandelaren. Eind vorig jaar dook plotseling een informant uit Colombia op, die 'Paul' wordt genoemd. Hij beweerde dat er in de Rotterdamse haven regelmatig partijen drugs worden doorgelaten door justitie, wat verboden is.



Geen bewijs

Advocaat Kuijpers wil 'Paul' horen als getuige, maar de rechters wezen dat verzoek af. Zij baseren zich op rapporten van de Rotterdamse recherche én van een speciale onderzoeksrechter. Daaruit concludeerde de rechtbank dat er geen enkel bewijs is dat 'Paul' waardevolle informatie kan geven. Zijn kennis zou zijn gebaseerd op krantenartikelen en stukken op internet.



Tijdens de zitting van de wrakingskamer gaf de rechtbank aan dat altijd alle gelegenheid is gegeven aan de advocaten om naar hun wensen te luisteren. Het proces is daardoor meerdere keren aangehouden, voor nader onderzoek.



'Glibberig'

Kuijpers zei in een reactie dat een getuige met dergelijke explosieve informatie altijd moet worden gehoord. "Natuurlijk, het is een glibberig verhaal. Ik weet ook niet wat waar is en wat niet. Maar als het waar is wat 'Paul' zegt, dan stinkt het heel erg in de Rotterdamse haven. Dus moet je dat helemaal uitzoeken."



Justitie is het met de rechtbank eens dat 'Paul' niet hoeft te worden gehoord, omdat hij onbetrouwbaar is. Zij kwam nog met een opmerkelijk verzoek aan de wrakingskamer: verhinder dat de advocaten met nieuwe wrakingsverzoeken komen. "Er is veel te veel ruis rond deze zaak gecreëerd. Deze wraking is een verkapt hoger beroep. De advocaten zijn het niet eens met een beslissing van de rechtbank. Maar dat is iets anders dan dat de rechters vooringenomen zijn."



Jan-Hein Kuijpers reageerde boos op dat verzoek: "Justitie wil ons vleugellam maken." De wrakingskamer komt binnen een week met een beslissing. Als het wrakingsverzoek wordt afgewezen, dan zal de zaak tegen Gerrit G. en drie medeverdachten in april verder gaan.

Door: Paul Verspeek Correctie melden