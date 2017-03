Coffeeshops Rotterdam dicht, open en toch weer dicht

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft terecht de vergunningen van twee coffeeshops in Rotterdam ingetrokken. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Nemo en Reefer moeten daardoor op den duur de deuren weer sluiten, zegt de advocaat van de eigenaren.

De juridische kwestie sleept al jaren. Aboutaleb sloot Nemo op de Nieuwe Binnenweg voor drie maanden nadat begin 2015 meer dan 200 kilo hasj en hennep werd gevonden. Dat was veel meer dan een coffeeshop op voorraad mag hebben.De burgemeester besloot later ook de vergunningen van de eigenaren in te nemen , omdat zij zich niet aan hun voorbeeldfunctie hielden. De Reefer op de Oppert moest daardoor ook dicht.De eigenaren kwamen daartegen in opstand. De rechter gaf hen gelijk in 2016, waardoor Nemo en de Reefer weer open mochten. Ook besloot de rechter dat een grote shop als Nemo meer softdrugs op voorraad mag hebben.Aboutaleb was het daar niet mee eens vanwege die voorbeeldfunctie. Volgens de burgemeester zorgden de coffeeshops bovendien voor overlast in de buurt. Hij ging daarom in hoger beroep bij de Raad van State.De raad is het eens met Aboutaleb. Hij had het recht om de vergunningen in te trekken, omdat het vertrouwen in de eigenaren was geschaad. De uitspraak van de rechter uit 2016 moet daarom worden vernietigd.Wanneer de coffeeshops de deuren moeten sluiten, is nog onbekend. De shops zijn momenteel open op een vergunning die door een voorzieningenrechter is verstrekt.Zodra burgemeester Aboutaleb daar tegen protesteert, hebben Nemo en Reefer nog zes weken de tijd voordat ze definitief dicht moeten, zegt advocaat Ilonka Kamans. Aboutaleb heeft al laten weten dat hij op korte termijn bezwaar zal maken.De eigenaren hebben via hun advocaat laten weten dat ze teleurgesteld zijn in de uitspraak van de Raad van State."Ze hebben hun gelijk gehaald bij de voorzieningenrechter en de bezwaarschriftencommissie. Er is net een nieuwe wet door de Tweede Kamer die het achterdeurbeleid van coffeeshops legaal maakt. En dan geeft de hoogste bestuursrechter ze geen gelijk. Dat vind ik vrij bizar", zegt Kamans.De eigenaren kunnen alleen nog in hoger beroep gaan bij het Europese Hof. Maar Kamans verwacht dat hun kansen daar niet kansrijk zijn.