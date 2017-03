Aboutaleb maakt zich hard voor extra agenten tegen ondermijning

Burgemeester Ahmed Aboutaleb

De nationale politie moet zeker 5000 extra agenten krijgen om de strijd met ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel en witwassen aan te binden. Dat vindt burgemeester Ahmed Aboutaleb. "We hebben geen lucht meer in het politiesysteem", zegt hij tegen de NOS.

Volgens de Rotterdamse burgemeester zijn er meer handen nodig om onzichtbare criminaliteit aan te pakken die wel de samenleving ondermijnt. Daar is nu te weinig ruimte voor.



Aboutaleb zegt dat hij zelf ongeveer vijfhonderd extra agenten nodig heeft. Zij moeten worden ingezet op bijvoorbeeld terreur, polarisatie en drugscriminaliteit in de haven.



Spaanse Polder

Ook ondermijning in de Spaanse Polder wil hij tegengaan. Een aantal ondernemers in onder meer de autobranche zou zich met zaken bezighouden die niet in de haak zijn.



Zo zouden auto's worden geleased aan criminelen, worden gestolen auto's omgekat en worden verborgen ruimtes in auto's gemaakt.



Schijn bedriegt

"We hebben dit gebied de afgelopen vijftien jaar op zijn beloop gelaten. Er waren nauwelijks klachten, maar de schijn bedriegt", zegt Aboutaleb. Hij wil de malafide bedrijven hard aanpakken.



"Een aantal zal moeten opdoeken. Mijn boodschap aan hen is duidelijk: maak dat je wegkomt, anders ga je het merken."