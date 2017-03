Celstraf voor fatale schietpartij Zevenkamp

De Rotterdamse rechtbank heeft twee mannen een celstraf van acht jaar gegeven voor een dodelijke schietpartij. In oktober 2015 werd aan de Zevenkampsering in Rotterdam een man doodgeschoten.

Volgens de rechtbank was het een uit de hand gelopen ripdeal. De overvallers wilden een partij wiet stelen.Het slachtoffer was de 54-jarige Zoran Medak. Hij had niets met de drugshandel te maken en was toevallig aanwezig in de woning, die van zijn zus was. Haar vriend had enkele mannen uitgenodigd, om softdrugs te verkopen.Het bewijs in deze zaak bestond vooral uit technische gegevens: zowel de VW Polo van de overvallers als hun telefoons konden aan het plaats delict worden gekoppeld. De rechters wezen er woensdag op dat de verdachten door te zwijgen ook geen alternatief scenario hebben aangedragen.Uiteindelijk is niet duidelijk geworden, wie het fatale schot had gelost. De rechtbank ziet de overval als een gezamenlijke actie, waarbij nauw is samengewerkt. In dat soort gevallen hoeft niet precies te worden aangetoond, wat ieders rol was.De straf was hetzelfde als de eis van justitie, twee weken geleden. Een derde verdachte kreeg één maand cel. Justitie kon niet aantonen dat hij bij de overval op de uitkijk had gestaan. Wel waren er bij hem thuis kogels en xtc-pillen gevonden.