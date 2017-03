Shell wil 'thuisbezorgd' voor benzine

Shell is van plan om brandstoffen voortaan te bezorgen. Het bedrijf is momenteel aan het kijken of er animo is voor een pilot. Als de proef doorgaat, wordt die gehouden in de regio Rotterdam.

Het idee is dat klanten op locatie hun auto kunnen laten volgooien. Via een speciale app kunnen ze aangeven waar hun auto staat. Een tankauto komt dan op de afgesproken tijd langs voor een tankbeurt.



De eigenaar van de wagen hoeft niet te blijven wachten. Als ze de tankdop losdraaien, kan Shell zelf aan de slag.



Wanneer de proef van start gaat, hangt af van hoeveel klanten geïnteresseerd zijn. Een start-up van Shell, TapUp, is dat nu aan het peilen. Een woordvoerder van Shell ziet de toekomst positief in.