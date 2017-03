Kilo's coke verstopt in oude autodeuren

Foto: Openbaar Ministerie

De douane heeft cocaïne ontdekt op een wel heel bijzondere plek in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in oude autodeuren die lagen tussen het schroot.

De portieren lagen in twee containers die afkomstig waren uit Aruba. In totaal ging het om 51 kilo coke met een straatwaarde van 1 miljoen euro.



De containers waren bedoeld voor een bedrijf in Noord-Brabant. De eigenaar is gehoord door de politie.



De drugs werden vorige maand al gevonden, maar justitie heeft de vondst nu pas naar buiten gebracht. De coke is inmiddels vernietigd.