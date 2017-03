Fonteinen Rome na jaren hersteld

Een van de fonteinen die in Rome beschadigd raakten

Restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg begint donderdag met het herstellen van twee fonteinen in Rome. De hersteloperatie is een gebaar richting de Italiaanse stad nadat Feyenoordhooligans er historische fonteinen hadden beschadigd tijdens rellen in 2015.

Het herstel heeft lang op zich laten wachten, omdat er overleg moest worden gepleegd met onder andere de gemeente Rome, de ambassade en verschillende bedrijven die meewerken aan de hersteloperatie.



Het herstellen van één fontein zal gewoon in Rome gebeuren. Van de andere fontein worden volgende week beschadigde onderdelen naar Nederland gebracht. Die zullen hier worden hersteld.