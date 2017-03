Ravage door aanrijding in Rotterdam

Aanrijding op de Vierhavensstraat Aanrijding op de Vierhavensstraat Aanrijding op de Vierhavensstraat

Een aanrijding tussen twee auto's heeft woensdag geleid tot een enorme ravage bij de McDonalds aan de Rotterdamse Vierhavensstraat.

Onderdelen van de betrokken wagens liggen bezaaid over de weg. Het is volgens een woordvoerder van de politie nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.



Zeker één van de bestuurders is na de aanrijding overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist klaagde over nekpijn.