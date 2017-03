Boze medewerkers O-I saboteren eigen producten

Werknemers van glasfabriek O-I Manufacturing in Schiedam hebben woensdag actie gevoerd voor een beter sociaal plan. De boze medewerkers saboteerden hun eigen producten. Ook hingen ze spandoeken op met teksten als 'wij zijn de inhoud, niet de verpakking'.

Hoewel personeelsleden tijdens het protest doorwerkten, zijn de flessen die ze maakten niet geschikt om verkocht te worden. "De flessen hebben een soort beschermingslaag. Die coating is eraf gehaald zodat de flessen nu onverkoopbaar zijn", vertelt een O-I-medewerker.De 230 medewerkers kregen eerder dit jaar uit het niets te horen dat ze in augustus op straat staan. Dat nieuws sloeg in als een bom. Veel personeelsleden dachten dat het juist goed ging met de fabriek , maar volgens de directie was de glasmarkt verzadigd.Het personeel is teleurgesteld in het bedrijf. Zo zouden minder mensen een overstap kunnen maken naar een andere vestiging dan eerder was toegezegd. "Eerst werd er gezegd dat er plek was voor 75 mensen. Vervolgens kregen we zwart op wit dat er 25 waren."Personeelsleden hopen met acties een goed sociaal plan af te dwingen. "Het bedrijf wil natuurlijk zo min mogelijk betalen", zegt de actievoerende medewerker. "Heel veel werknemers komen op straat en sommigen komen niet meer aan een baan."De vakbonden hebben al aangekondigd donderdag actie te gaan voeren bij de fabriek. Ze vinden dat de directie geen goede argumenten heeft om de locatie te sluiten. Ook zijn de bonden niet tevreden over het sociaal plan dat de directie in gedachte heeft