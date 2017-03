Bijeenkomst met Turkse minister in Hoogvliet gaat niet door

Een bijeenkomst met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Rotterdam-Hoogvliet gaat niet door. Partycentrum de Heerlijkheid, waar het campagne-evenement zou plaatsvinden, heeft zich teruggetrokken, meldt de gemeente.

Het partycentrum werd vorige week overvallen door de storm aan kritiek toen uitkwam dat minister Mevlüt Cavusoglu er campagne kwam voeren. De bewindsman wil zijn landgenoten oproepen 'ja' te stemmen in een referendum over de Turkse grondwet.De regering en de gemeente Rotterdam zitten niet te wachten op de komst van de minister. Burgemeester Ahmed Aboutaleb benadrukte woensdag een dergelijke bijeenkomst met een buitenlandse bewindsman vanuit een veiligheidsoogpunt onwenselijk te vinden.Als de exploitant van de Heerlijkheid zich niet had teruggetrokken, was het volgens de burgemeester waarschijnlijk geweest dat de zogeheten driehoek van politie, Openbaar Ministerie en de gemeente alsnog de bijeenkomst met Cavusoglu had verboden. Ook als de bijeenkomst nu op een andere plek wordt aangekondigd, zal Aboutaleb die vermoedelijk verbieden.Volgens Aboutaleb levert de komst van de minister een risico op voor de openbare orde en veiligheid in de stad. "Na de mislukte couppoging zijn de spanningen binnen de Turkse gemeenschap toegenomen, wat ook zijn weerslag heeft op de veiligheidsgevoelens van (Turkse) Rotterdammers", laat de burgemeester weten.De burgemeester benadrukt geen inhoudelijk oordeel te vellen over de bijeenkomst. Hij verwacht dat de 'internationale diplomatie en politiek hun werk doen' en dat de Turkse minister zal afzien van het bezoek.