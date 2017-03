Rijkswaterstaat blokkeert proef met stofzuigers in Noordtunnel

Ingang van de Noordtunnel

Een proef om de luchtkwaliteit in Alblasserdam te verbeteren wordt al maanden geblokkeerd door Rijkswaterstaat. De gemeente wil stofzuigers ophangen in de tunnelmond van de Noordtunnel, maar Rijkswaterstaat vindt dat te gevaarlijk.

De Alblasserdamse wethouder Kraijo (CDA) en districtshoofd Bianca Janssen van Rijkswaterstaat zeggen allebei te willen werken aan een oplossing, zodat de proef toch door kan gaan. "Maar die oplossing is er nog niet", reageert Janssen.



Brandveiligheid

Volgens Rijkswaterstaat draait het allemaal om de brandveiligheid in de tunnel. "Om die optimaal te houden, hangen er ventilatoren in tunnels", legt Janssen uit. "Wij zijn bezorgd dat de stofzuigers daar tegengesteld op gaan werken en dat we dan de brandveiligheid niet meer kunnen garanderen."



Of de stofzuigers zo opgehangen kunnen worden dat ze in dezelfde richting zuigen als de ventilatoren blazen, weet Janssen niet. "Daar moeten de techneuten naar gaan kijken of dat wel of niet kan. Op dit moment hebben we die oplossing nog niet, dus daar kan ik mijn hand niet voor in het vuur steken."



Oplossing

In Alblasserdam is de oplossing ook nog niet bedacht, maar wethouder Kraijo heeft goede hoop. "Die oplossing moet er komen, want we hebben hier door de A15 en de rivier te maken met veel fijnstof, zoals kooldioxide. Hoe meer we daarvan kunnen wegzuigen, hoe schoner de lucht wordt", zegt Kraijo.



De proef moest eind vorig jaar al beginnen. De bedoeling was, als die zou slagen, dat er dan op meer plekken in Alblasserdam stofzuigers zouden komen. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) heeft de gemeente beloofd het probleem aan te kaarten bij minister Schultz.