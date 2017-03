VIDEO: Verstandelijk beperkten uit Papendrecht zijn klaar voor de verkiezingen

Verstandelijk beperkten klaargestoomd voor verkiezingen

Stemmen. Voor velen is het een fluitje van een cent, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom kregen mensen met een verstandelijke beperking een cursus in Papendrecht.

De deelnemers zijn verbonden aan zorginstelling Gemiva-SVG en allemaal stemgerechtigd. "We hebben vandaag geleerd hoe je moet stemmen", vertelt Jaap Schram. "En dat je dus niet je stempas moet vergeten."



De cursisten hebben zich verdiept in politiek en weten dus goed welke thema's ze belangrijk vinden. Zoals de gezondheidszorg. "De 24-uurs begeleiding die ik krijg, wordt met de jaren alsmaar minder", vertelt Anouchka Duizendstra. "Ik hoop dat de SP daar verandering in kan brengen."



Bijna iedereen heeft zijn of haar keuze al gemaakt. "Ik ga stemmen op de SGP", vertelt Jemke van Eewijk. "Ik ben zelf christen, dus ik geef ze graag mijn stem."



De cliënten mogen volgende week allemaal stemmen in het lokaal als waar ze woensdag de les hebben gevolgd.