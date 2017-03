Rotterdamse wethouder mag toch gaan slopen

Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) hoeft de sloop van 20.000 huizen niet langer uit te stellen. De provincie Zuid-Holland wilde de sloopplannen een jaar uitstellen om een tekort aan huurwoningen te voorkomen. Na een lange vergadering hebben de Provinciale Staten woensdag besloten de sloopplannen niet te dwarsbomen.

De provincie wil later dit jaar de woonvisies van alle gemeenten in Zuid-Holland naast elkaar leggen. Dan kan alsnog blijken dat niet alle 20.000 woningen worden gesloopt.Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de wethouder blij is met het besluit van de Provinciale Staten. Hij vindt het ook goed dat er nu gekeken gaat worden naar de sociale woningbouw in de hele provincie.In de Woonvisie van Schneider staat dat duizenden goedkope huurwoningen plaats moeten maken voor duurdere huizen. In november vorig jaar zei de wethouder tegen RTV Rijnmond dat er meer keuze moet komen voor Rotterdammers die op zoek zijn naar een woning. "In het verleden was het vaak zo dat als je in Rotterdam geboren was en je beter wilde gaan wonen, je geen geschikte woning kon vinden. Dat moet anders."Het Actiecomité Woonreferendum dat tegen de sloopplannen is, dwong eind november een referendum af dat ongeldig werd verklaard door een te lage opkomst. De Statenfracties van PvdA, SP en GroenLinks wilden de plannen alsnog tegenhouden