Woningen ontruimd na explosie Rotterdam-Rubroek

Woningen ontruimd na explosie Rotterdam-Rubroek (Foto: MediaTV) Woningen ontruimd na explosie Rotterdam-Rubroek (Foto: MediaTV)

Na een explosie aan het Rotterdamse Anna Blamanhof zijn woensdagavond uit voorzorg vijf portiekwoningen ontruimd.

De explosie vond plaats in een kelderbox van een complex met woningen. Volgens buurtbewoners zijn vermoedelijk gasflessen geëxplodeerd.



De flessen zouden door een omwonende zijn opgeslagen in het gebouw. De man bewaarde de gasflessen naar verluidt eerst op zijn balkon, maar moest ze daar weghalen.



De hulpdiensten zoeken uit of er sprake is van instortings- of ontploffingsgevaar. Volgens de brandweer is mogelijk een gevel instabiel geworden.



Door de ontploffing raakte volgens de veiligheidsregio niemand gewond.