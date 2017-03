Aboutaleb: komst Turkse minister risico voor openbare orde

Burgemeester Ahmed Aboutaleb vreest voor nieuwe onrust in Rotterdam als het bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken zou doorgaan. "De situatie zou zodanig kunnen escaleren dat een gevaar ontstaat voor de openbare orde."

Aboutaleb wijst op de spanningen die in Rotterdam ontstonden na de mislukte staatsgreep in Turkije. "Demonstreren, tegendemonstraties, het molesteren van demonstranten, tientallen mensen zijn bedreigd ", somt hij op.Volgens de burgemeester is de onrust nog niet achter de rug. "De situatie is nog niet klaar. Er zijn mensen die nog steeds bang zijn om naar Turkije te gaan", legt hij uit. "En we hebben natuurlijk ook nog te maken met ontevreden Nederlandse mensen zelf."Aboutaleb voerde de afgelopen week overleg met onder meer de politie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de AIVD. Ze kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat de campagnebijeenkomst in Hoogvliet verboden had kunnen worden.Toch hoefde de burgemeester uiteindelijk niet in te grijpen. De exploitant van het partycentrum waar minister Cavusoglu zou spreken, besloot de bijeenkomst te schrappen . De man zag er volgens Aboutaleb 'geen brood meer in'.De exploitant zou onder meer zijn geschrokken van de van de dure veiligheidsmaatregelen die gepaard gaan met een bezoek van een buitenlandse minister. "Dat is kostbaar", zei Aboutaleb. "En dat is zijn verantwoordelijk, nooit die van de gemeente."Critici voelen er niets voor dat er in Nederland campagne wordt gevoerd voor een referendum dat president Erdogan meer macht moet geven. De kritiek uit Nederland viel slecht bij de minister, die zei te gaan ' waarheen wij willen '.Cavusoglu voert niet alleen in Nederland campagne. Eerder probeerden de Duitse autoriteiten de minister al te weren. Toch zag Cavusoglu kans zijn Duitse aanhangers toe te spreken. Hij deed dat vanaf het balkon van het Turkse consulaat-generaal in Hamburg.De minister zou dus mogelijk het Turkse consulaat in Rotterdam kunnen gebruiken voor een campagnebijeenkomst. "Ik weet niet of ze een balkon hebben", grapt Aboutaleb. "Maar als privépersoon kan hij komen. Dat zijn zaken waar ik niet over ga."