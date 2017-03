VNL: aanpassen of vertrekken

Tanya Hoogwerf

Allochtonen moeten zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving of ze kunnen vertrekken. Dat is, kort samengevat, de opstelling van Tanya Hoogwerf. Ze is nu nog raadslid voor Leefbaar Rotterdam, maar hoopt op 15 maart in de Tweede Kamer te komen voor de nieuwe partij VoorNederland (VNL).

In 7 Minuten betoogt ze dat Nederlanders met een dubbele nationaliteit een puntenpaspoort moeten krijgen. Maken ze zich meerdere keren schuldig aan strafrechtelijke vergrijpen dan raken ze hun Nederlandse paspoort kwijt. "Verziek je het voor jezelf en voor de maatschappij, dan mag je je paspoort inleveren."



Kritiek van (onder andere) haar gesprekspartner in 7 Minuten, Bahar Karadavut, dat daarmee twee groepen Nederlanders ontstaan met verschillende rechten, wijst Hoogwerf van de hand.



Islamisering

De vrees voor 'islamisering' van Nederland stond ook centraal in het gesprek van dinsdag in 7 Minuten tussen Salima Belhaj (D66) en ondernemer Jan 'Hart. Belhaj deelt de zorg over de tweedeling die dreigt in Rotterdam en de rest van Nederland. "Die tweedeling moeten we bestrijden. Spanning in de samenleving is nooit goed."



In vergelijking met VNL kiest D66 echter voor een andere aanpak. Belhaj, die eerder in de Rotterdamse gemeenteraad zat, bepleit enerzijds om het onderwijs te intensiveren, zodat allochtonen beter kunnen inburgeren en een baan vinden, en anderzijds een aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.



In gesprek

In 7 Minuten gaan deze week vier regionale Tweede-Kamerkandidaten in gesprek met 'gewone' Rijnmonders. Maandag was het de beurt aan Mark Harbers (VVD), donderdag spreekt Sun-Yoon van Dijk (SP).



TV Rijnmond zendt 7 Minuten uit elke dag, maandag tot en met donderdag, elk uur net na het tv-nieuws.