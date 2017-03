Vrouwen in de watten gelegd op Internationale Vrouwendag

Bij Museum Rotterdam mochten vrouwen woensdag gratis naar binnen.

Internationale Vrouwendag ging woensdag niet onopgemerkt voorbij in Rotterdam. Vrouwen werden op verschillende plekken in de stad in de watten gelegd.

In de Bijenkorf werden bijvoorbeeld bloemen uitgedeeld en in het Huis der Zotheid werd gediscussieerd over emancipatie. Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) en Astrid Oosenbrug (PvdA) spraken er over vrouwen in de politiek. Oosenbrug laat weten niet erg te spreken te zijn over de verkiezingsdebatten op tv: "Ik mis er grote diversiteit. Er staan acht mannen op een rij, allemaal hetzelfde pak en dezelfde stropdas. Het spreekt mij niet heel erg aan."



Ook Museum Rotterdam heeft aandacht besteed aan Internationale Vrouwendag. Vrouwen mochten gratis naar binnen. "Het lijkt alsof het weer belangrijker wordt dan ooit", aldus een van de bezoekers. "Er zijn heel veel jonge vrouwen, met name bij de migranten, die zich niet helemaal kunnen ontplooien. Daar moet het nodige aan gebeuren."