Rotterdam gaat verf hergebruiken

Verf over? Lever het in. (Foto: Morguefile)

Rotterdammers die na het klussen verf overhebben, kunnen die vanaf donderdag inleveren bij één van de milieuparken in de stad. Daar wordt de komende maanden gekeken of de verf nog door iemand anders gebruikt kan worden.

De verfactie is een proef die duurt tot en met 30 juni. De gemeente slaat daarbij de handen ineen met verfproducent AkzoNobel. Bij milieustraten ingeleverde muurverf wordt getest en daarna 'voor een zacht prijsje' verkocht via Piekfijnwinkels.



Ook andere soorten verf kunnen worden ingeleverd. "Die zien we niet terug in de Piekfijnwinkels, maar wordt in fabrieken gerecycled", meldt de gemeente. De proef moet milieuwinst opleveren.