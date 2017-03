Rotterdam komt net tekort voor bekerfinale

Forward Lease Rotterdam

De basketballers van Forward Lease Rotterdam hebben zich woensdagavond niet weten te plaatsen voor de bekerfinale. In de return van de halve eindstrijd werd in eigen huis nipt verloren van Landstede Basketbal uit Zwolle: 71-72. Rotterdam moest na de eerdere 83-79 nederlaag met minimaal vijf punten verschil winnen om de finale te halen.

In een goed gevuld Topsportcentrum zag het er lang naar uit dat de Rotterdammers het beoogde doel zouden halen. Halverwege keek de ploeg van coach Armand Salomon tegen een 42-35 voorsprong aan en tot aan het laatste deel van het vierde kwart lag Rotterdam op koers. Uiteindelijk werd een marge van tien punten (69-59) in de slotfase nog verspeeld.



'Fantastisch gespeeld'

"Dit is doodzonde. Ik denk dat we fantastisch gespeeld hebben tegen de nummer twee van Nederland. Diep van binnen sta ik hier met een klote gevoel", liet Salomon na afloop weten. "Op het moment dat we voor staan en toewerken naar de laatste drie minuten, kiezen we te snel voor de aanval. Dan staan we er op cruciale momenten niet. Je moet ook leren winnen."



Forward Lease Rotterdam speelde tegen Landstede in de grootste hal van het Topsportcentrum. Normaliter komt het in actie op de tweede etage. "De sfeer in deze hal was fantastisch. Er was veel publiek dat echt meeleefde. Dan sta ik echt te genieten langs de kant. We zijn veel stappen aan het zetten", aldus Salomon tegenover RTV Rijnmond.



Landstede Basketbal moet het in de bekerfinale opnemen tegen Donar uit Groningen. Rotterdam wist zich in 2006 voor het laatst te plaatsen voor de eindstrijd van bekertoernooi.