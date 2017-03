Organisatie teleurgesteld over niet doorgaan bijeenkomst Turkse minister

De organisatie van de omstreden bijeenkomst van de Turkse minister Cavusoglu in Rotterdam is teleurgesteld dat het evenement niet door kan gaan. De exploitant van het zalencomplex in Hoogvliet, waar de bijeenkomst zou zijn, trok zich woensdag terug.

''We vinden het teleurstellend en hadden het niet verwacht'', aldus Mustafa Aslan van De Unie van Europese Turkse Democraten (UETD).''Burgemeester Aboutaleb zou gezegd hebben dat er kosten waren verbonden voor het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben duidelijk aangegeven dat we voor alle kosten rondom de veiligheid en de organisatie zouden zorgen.''Eerder probeerden de Duitse autoriteiten de Turkse minister al te weren. Toch zag Cavusoglu kans zijn Duitse aanhangers toe te spreken. Hij deed dat vanaf het balkon van het Turkse consulaat-generaal in Hamburg.Of hij dat ook in Rotterdam bij het Turkse consulaat van plan is, weet Aslan nog niet.''We hebben geen plan, maar ik sluit het niet uit, dat is aan hem. Ik verwacht dat daar vandaag nog duidelijkheid over komt.''Critici voelen er niets voor dat er in Nederland campagne wordt gevoerd voor een referendum dat president Erdogan meer macht moet geven. De kritiek uit Nederland viel slecht bij de minister, die zei te gaan 'waarheen wij willen'