Oranje-honkballers verliezen laatste groepsduel

Rob Cordemans

Het Nederlands honkbalteam heeft tijdens de World Baseball Classic het groepsduel met Israël verloren. In Seoul ging Oranje met 4-2 ten onder, waardoor het als tweede eindigde in de groep. Daarmee plaatste het zich wel voor de volgende ronde.

Startend werper voor Nederland was voormalig Neptuniaan Rob Cordemans. De inmiddels 42-jarige Schiedammer had het moeilijk. Hij hield het slechts één inning vol waarin hij vier honkslagen en drie punten tegen kreeg. Daarna gebruikte bondscoach Hensley Meulens nog zes pichers, waaronder de Neptunianen Orlando Yntema en Loek van Mil.



Ook aanvallend liep het niet bij Team Kingdom of the Netherlands (zoals de ploeg officieel heet tijdens de WBC). Er werden slechts vijf honkslagen geslagen door Oranje. Drie daarvan kwamen op naam van Jurickson Profar, de buitenvelder die in de Amerikaanse Major League uitkomt voor Texas Rangers. De overige hits kwamen op naam van Jonathan Schoop (Baltimore Orioles) en Didi Gregorius (New York Yankees). Nederland kwam in de derde inning nog wel terug tot 3-1, maar Israël liep in de zesde weg naar 4-1, waarna in de achte slagbeurt de 4-2 eindstand op het bord kwam.



Israël is de verrassende groepswinnaar geworden in Poule A van de WBC. Samen met Nederland gaan zijn door naar de tweede ronde die in Tokyo wordt gespeeld. Zuid-Korea en Taiwan zijn uitgeschakeld.



De World Baseball Classic is het grootste en meest prestigieuze honkbaltoernooi ter wereld. Het is het enige mondiale toernooi waar de beste profs uit de Amerikaanse Major League aan mee doen. Het evenement wordt eens in de vier jaar gehouden en kent zestien deelnemers.Vier jaar geleden eindigde Oranje op een knappe vierde plaats.