Deel Krimpen kort zonder water

Foto: MediaTV Foto: AS Media

Enkele honderden huishoudens en de gevangenis in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag korte tijd zonder drinkwater gezeten. Er was bij werkzaamheden in de Noorderstraat een drinkwaterleiding geraakt.





Alleen de Noorderstraat en Steenbakkerstraat moeten het de komende uren nog doen zonder water. De reparatiewerkzaamheden duren zeker tot in de loop van de middag.



