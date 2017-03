Gemeente 'verbijsterd' over sluiting Capelse basisschool

De gemeente Capelle aan den IJssel en schoolbestuur BICK op Onderwijs liggen met elkaar in de clinch over de sluiting van een van de vestigingen van de Catamaran. Twee wethouders zeggen dat ze 'verbijsterd' zijn door het besluit.

Het schoolbestuur van de Catamaran wil twee locaties samenvoegen, omdat de school aan de Hermitage maar zeventig leerlingen heeft.



"En dat terwijl de Capelse opheffingsnorm op 196 leerlingen zit'', aldus Marjolein Willemsen van BLICK op Onderwijs.



''Op een school met deze omvang valt op termijn de kwaliteit van het onderwijs niet te handhaven. De klassen zijn te klein en worden samengevoegd. Dat komt het onderwijs niet ten goede. Dan moet je als onderwijsinstelling gewoon keuzes maken."



Stemmingmakerij

Willemsen begrijpt niet waar de verbijstering van de gemeente vandaan komt. ''We zijn al sinds november 2016 in gesprek. We hebben van de twee wethouders begrepen dat we geen tegemoetkoming konden krijgen in het oplossen van de problemen.''



''Dat accepteren we, maar we moeten wel keuzes maken die belangrijk zijn voor het onderwijs van onze leerlingen. En dat nu plotseling over 'verbijstering' wordt gesproken en dat de gemeente suggereert 'dat ze opkomen voor deze leerlingen' is wat ons betreft een beetje stemmingmakerij."



2018

Volgens Willemsen is er genoeg plaats om de leerlingen en het personeel op de andere locatie aan het Maria Danneels Erf op te vangen. De gemeente wil dat de sluiting op z'n vroegst ingaat in 2018, maar de school zit zo'n lange termijn niet zitten. "Wij hebben onze juridisch adviseur hier ook naar laten kijken en wij zien dat toch anders.''



''Daarnaast,'' vervolgt Willemsen, ''we willen gewoon open kaart spelen. Als er nu nieuwe aanmeldingen zijn en die ouders krijgen over een jaar te horen 'leuk dat jullie er zijn, maar we gaan na dit schooljaar dicht', dan heb je mensen ook voorgelogen.''



''En als je het nu al bekend maakt dat je in 2018 dicht gaat, dan krijg je een soort sterfhuisconstructie, dat is ook niet goed", besluit Willemsen.



De partijen praten volgende week dinsdag verder met elkaar.