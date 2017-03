Donderdag in Bureau Rijnmond

Deze week in Bureau Rijnmond aandacht voor een diefstal in Ridderkerk, een woningoverval aan de Pegasusweg in Rotterdam en een schietincident aan de Schuttevaerweg in Rotterdam.

Diefstal postzegels

Op maandag 12 december heeft een man zich drie maal achter de servicebalie van een supermarkt aan de Ridderhof in Ridderkerk begeven en voor een bedrag van 4.500 euro aan postzegels weggenomen. De bewuste man staat heel goed op beeld.



Schietincident Schuttevaerweg

In de vroege ochtend van zondag 11 december werd op de Schuttevaerweg in Rotterdam een 30-jarige Rotterdammer in zijn buik geschoten. Vermoedelijk ging daar een ruzie aan vooraf waar meerdere mannen bij betrokken waren.



Om meer duidelijkheid te krijgen over deze zaak, doet de recherche een oproep aan een aantal specifieke getuigen.



Woningoverval Pegasusweg

Op zaterdag 7 januari werden in een flat aan de Pegasusweg in Rotterdam zes mensen overvallen die op het punt stonden te gaan pokeren.



De drie daders lieten doorschemeren dat ze een vuurwapen hadden en beroofden de aanwezigen van hun bezittingen. De mannen staan goed op beeld.



Straatroof Maassluis

In Maassluis werd op 28 december een oudere dame slachtoffer van een straatroof. Deze mevrouw deed al eerder haar verhaal in Bureau Rijnmond in de hoop dat zij anderen kon behoeden voor eenzelfde lot.



Helaas leidde de uitzending nog niet tot de aanhouding van de verdachte(n). Daarom worden de goede beelden nogmaals getoond.



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond waarbij politie en Openbaar Ministerie de hulp van de kijkers vragen bij het oplossen van misdrijven en is vanaf donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien.