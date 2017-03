Weer chloortreinen in de Botlek

De komende weken gaan er weer chloortreinen rijden naar AkzoNobel in de Botlek. Het gaat om elf transporten van in totaal 5000 ton chloor.

In 2006 zijn de omstreden chloortransporten gestaakt. Er zijn wel afspraken gemaakt over de mogelijkheid om treinen weer te laten rijden, als de eigen chloorfabriek stil komt te liggen.



De komende weken ligt de fabriek stil vanwege onderhoudswerkzaamheden.



Het ministerie is bezig met AkzoNobel om afspraken te maken, zodat chloortransporten helemaal niet meer nodig zijn. Maar zolang die afspraken nog niet gemaakt zijn, worden de chloortransporten toegestaan.