Jørgensen terug op trainingsveld

Nicolai_Jorgensen

Nicolai Jørgensen is vanochtend weer aangesloten bij de groep. De Deense spits raakte in het duel met Sparta geblesseerd en miste de afgelopen trainingen. Hij is de enige speler uit de volle ziekenboeg van Feyenoord, die terugkeerde op het veld.

De andere vijf geblesseerde spelers trainden niet op Varkenoord. Elia, Jones, Basacikoglu, Kongolo en Vejinovic hebben nog altijd teveel last van verschillende blessures. Steven Berghuis meldde zich vandaag ook niet buiten op het veld. De buitenspeler werkte binnen een individueel programma af.



Overigens trainde Feyenoord donderdag op kunstgras. Door de regenval waren de grasvelden op Varkenoord onbespeelbaar. Zondag speelt Feyenoord, waarschijnlijk dus met een gehavend basiselftal, om 14.30 uur in de Kuip tegen AZ.