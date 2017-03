Broederliefde geen Ambassadeur van de Vrijheid na 'kwetsend filmpje'

De Rotterdamse hiphopformatie Broederliefde is toch geen Ambassadeur van de Vrijheid tijdens Bevrijdingsdag. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft dit besloten nadat er vorige week een filmpje opdook waarin rapper Emms anti-semitische leuzen riep tijdens de bekerfinale Feyenoord-Utrecht vorig jaar.

Volgens het comité wordt het ambassadeurschap van Broederliefde op dit moment door te veel mensen als grievend ervaren.''Hij is zich zeer bewust van de impact van de uitlatingen die hij heeft gedaan en heeft daar excuses voor aangeboden'', schrijft het comité in een verklaring ''In het kader van het ambassadeurschap heeft Broederliefde een bezoek gebracht aan voormalig vernietigingskamp Auschwitz. Het kwetsende karakter van zijn uitspraken is hem toen nog duidelijker geworden.''Op het YouTube-filmpje is te zien hoe Emms 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' scandeert.De ambassadeurs van de vrijheid gaan op 5 mei in een helikopter op tour langs meerdere optredens op bevrijdingsfestivals.