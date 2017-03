'Het is een grote teringzooi in mijn kelderbox'

Na de zware explosie aan de Anna Blamanhof in Rotterdam-Rubroek zijn de kelderboxen donderdagochtend hermetisch afgesloten. De ravage is mogelijk veroorzaakt door een ontplofte gasfles.

Eén van de bewoners neemt de ochtend na de explosie de schade op. De vrouw schrikt zich rot wanneer ze de hoeveelheid putten en krassen op de motorkap van haar auto waarneemt."Gisteravond kon ik de schade niet zien, toen was het donker." Het huilen staat haar nader dan het lachen. Waarschijnlijk zijn wegspringende glassplinters de oorzaak van de beschadigingen.Volgens een andere bewoner, een man die wat verder weg woont, lag de Anna Blamanhof bezaait met resten: "Er lag allemaal glas op straat."Aan de achterkant van de portiekwoningen gaat een deur open. Michael Bulsing stapt buiten en ziet nog weer eens het kapotte draadglas: "De patrijspoort ging dwars door mijn schutting heen", zegt Bulsing terwijl hij zijn schotelantenne rechtzet."Het was een kwestie van binnen komen zonder te kloppen", grapt hij. "Het is een wonder dat er geen gewonden of doden zijn gevallen. Mijn kelderbox ligt helemaal in puin, andere kelderboxen ook. Het is een grote teringzooi. Mijn elektrische grasmaaier en fiets zullen er niet meer zijn."Een muurtje van enkele tientallen centimeters breed is door de enorme knal een kwartslag gedraaid. Binnen liggen stenen muren volledig in puin.Volgens een andere buurtbewoner, Aad Timmer, is de explosie vermoedelijk door gasflessen veroorzaakt. Hij stond op de trap in een portaal met een buurman te praten toen hij zich wild schrok van de knal: "We zagen ook vuur en een hoop rook."Eén van de buren is door woningcorporatie Havensteder wel eens gewaarschuwd: "Hij had gasflessen op z'n balkon staan, maar die moest hij weghalen. Kennelijk zijn ze in de berging gezet", zegt Timmer.De bewoner van de Anna Blamanhof snapt het ergens ook wel: "Die man schijnt de flessen voor z'n werk te gebruiken. Hij had er geen kwade bedoelingen mee, maar het is wel gevaarlijk."De politie laat donderdagmiddag weten dat het om een ongeluk ging. In een van de kelderboxen stond inderdaad een gasfles die langzaam leeg liep.Toen eenmaal een bepaalde hoeveelheid gas was ontsnapt, zorgde een diepvriezer in de berging voor de ontsteking en de ontploffing.Door de explosie moesten de bewoners van twee huizen een nachtje ergens anders slapen. Woningcorporatie Havensteder zegt dat er de dag erna direct reparaties zijn uitgevoerd, waardoor iedereen weer gewoon naar huis kan.Ook zijn enkele andere noodreparaties gedaan. De komende tijd gaat de woningcorporatie de rest van de schade inventariseren en een herstelplan maken. Zo regelt de aannemer bijvoorbeeld containers aan het Anna Blamanhof om spullen in op te slaan.