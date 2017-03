'Turkse minister wil nog steeds naar Nederland komen'

Cavusoglu turkije-turkse-vlag-sxc

Het campagneteam van de Turkse AK-partij in Nederland vindt dat er geen reden is om de bijeenkomst met de Turkse minister Cavusoglu in Hoogvliet dit weekend niet door te laten gaan. Dat schrijft de NOS.

Er is geen enkele aanwijzing dat die bijeenkomst uit de hand zou lopen, schrijft het campagneteam op Facebook. De exploitant van het zalencentrum trok zichzelf terug.



Het team vindt dat Aboutaleb zich niet houdt aan belangrijke waarden waar hij zegt voor te staan, zoals vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting.



Het campagneteam wijst erop dat groepen Koerden, met banden met de PKK, wel mogen demonstreren, maar een minister uit een bevriend land mag niet bij een bijeenkomst zijn.



Cavusoglu wil in ieder geval een bezoek brengen aan Nederland, zo wordt hij geciteerd in de Turkse pers. ''Als minister Koenders mij netjes vraagt om na de verkiezingen van 15 maart te komen, dan doe ik dat. Als ik niet mag komen, ga ik aanstaande zaterdag.''