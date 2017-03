Ontploffing Rotterdam was ongeluk

De ontploffing in een kelderbox aan het Rotterdamse Anna Blamanhof was een ongeluk en is niet veroorzaakt door menselijk handelen. Dat heeft de politie donderdag gemeld.





De explosie deed zich woensdagavond voor. Tien woningen moesten korte tijd worden ontruimd. Voor twee bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht vanwege schade aan hun woning.



De bewoners zijn zich rotgeschrokken van de explosie. Ze deden donderdagochtend op Radio Rijnmond In de kelderbox stond een gasfles waar gas uit ontsnapte. ''Dan is één vonkje van bijvoorbeeld een vriezer die aanslaat genoeg voor een ontploffing", zegt een woordvoerster.De explosie deed zich woensdagavond voor. Tien woningen moesten korte tijd worden ontruimd. Voor twee bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht vanwege schade aan hun woning.De bewoners zijn zich rotgeschrokken van de explosie. Ze deden donderdagochtend op Radio Rijnmond hun verhaal