Opknapbeurt voor De Elzen in Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil het recreatiegebied De Elzen ten zuiden van de wijk Sterrenburg gaan opknappen. De zwemmogelijkheden bij De Viersprong moeten worden uitgebreid.

Er zijn inmiddels plannen gemaakt voor het gebied. Zo komt er een extra strand bij het speelbos. Ook wordt er een eiland aangelegd.Volgens wethouder Heijkoop was de uitbreiding van het recreatiegebied een wens van veel Dordtenaren. De gemeenteraad had ook om uitbreiding gevraagd.De opknapbeurt kost de gemeente 600.000 euro. Jaarlijks is daarnaast nog een bedrag van 60.000 euro nodig voor onderhoud.